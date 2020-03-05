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Kocaeli'de öğrenci taşıyan minibüs kaza yaptı: 27 yaralı

Kocaeli’de öğrenci taşıyan minibüs kaza yaptı.

Kocaeli'de öğrenci taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada, ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci olmak üzere 27 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Ethem bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede düzenlenen kitap fuarına öğrenci taşıyan Kenan D. Yönetimindeki 41 L 0465 plakalı minibüs ile Suat G. yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı araç kavşaktan döndüğü sırada kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan çoğu öğrenci olmak üzere 27 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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