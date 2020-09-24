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Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrencinin davasında mütalaa verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okulda müdür başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulda müdür başyardımcısı Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan mahkeme heyeti, cinayet zanlısı hakkında müebbet hapis cezası talep etti.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2019 yılı Nisan ayında Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.Ç.'ın yardılandığı davada mütalaa açıklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın durulmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Taraf avukatları, öldürülen öğretmenin yakınları katıldı.


Müebbet hapis cezası istendi


Davada söz alan şehit öğretmenin avukatları, F.Ç.'nin tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu ifade ederek en üst limitten cezalandırılmasını talep etti. Avukatların konuşmasının ardından dava ile ilgili mütalaasını açıklayan mahkeme heyeti, F.Ç.'nin “Kasten, tasarlayarak adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.


Öğretmeni öldürüp “Kafama sıkın” dedi


Mütalaada, F.Ç.'nin öğretmene 6 ayrı bıçak darbesi vurduğu, darbelerden 3'ünün ayrı ayrı öldürücü olduğunun belirtildi. Mütalaada ayrıca F.Ç.'nin öğretmeni bıçakladıktan sonra odaya giren müdür yardımcılarına “Yaklaşmayın, siz beni öldürürsünüz, yaşatmazsınız. Kafama sıkın” dediği belirtildi.

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