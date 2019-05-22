Kocaeli'de okul bahçesine kurulan seralar minik öğrencileri toprakla tanıştırıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Türkan Dereli İlkokulu öğretmenleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden çocukların Serbest Etkinlik ile oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde faydalanabilecekleri bir bahçe oluşturulmasını talep etti. Talep üzerine Büyükşehir ekiplerince başlatılan çalışma ile çocuklara tarımın ve doğal beslenmenin önemini uygulamalı olarak göstermek için okula 8 açık bahçeden oluşan “Üretken mutlu çocuklar bahçesi” kuruldu. Sınıf Öğretmenleri Sevil Sençakmak ve Suzan Çelik Sayan öncülüğünde başlatılan “Doğal Üretiyorum, Sağlıklı Tüketiyorum” Projesi kapsamında Büyükşehir tarafından kurulan bahçeler ile çocuklar sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

Okulda minik elleriyle sebze meyve üretiyorlar

8 açık bahçeden oluşan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi'nde çocuklar toprak ile uğraşarak fidanları toprak ile buluşturuyor. Serbest Etkinlik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde bahçeye giden çocuklar, bahçenin bakımını yapıyor. Öğretmenlerin eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar yaptıkları işlerden keyif alıyor. Çocukların severek etkinlikler yaptığı bahçenin ardından okul içerisinde 4 sera daha kuruldu. Oluşturulan seralar ile birlikte çocuklar, alanda çilek, salatalık, kabak, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı.

Çocuklara tarım ve organik beslenme konusunda eğitimler veriliyor

Projenin öğrencilere büyük katkı sağladığını söyleyen Türkan Dereli İlkokulu Müdürü Alper Yazıcı, “Sınıf öğretmenlerimizin isteği doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. İlk önce okulumuzda çocuklarımız için üretken mutlu çocuklar bahçesi kuruldu. Çocuklarımız yaptıkları işlerden keyif alınca okulumuza 4 sera daha kurduk. Burada çocuklarımıza tarım ve organik beslenme konusunda önemli eğitimler veriyoruz. Büyüklerimizin ise çocuklarımızı örnek almasını istiyoruz. Bu bahçeyi okulumuza kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.