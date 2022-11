Kocaeli'de ölümlü trafik kazaları yüzde 30 azaldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan sürücü kurslarındaki usta öğretici 218 kişiye güvenli sürüş ve güvenli eğitim konulu bilgilendirme semineri verildi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "2021 ile 2022 mukayese edildiğinde ölümlü kazalarda yüzde 30 oranında bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ancak bizim için trafikte kaybedilen bir canın bile çok fazla olduğu gerçeğinden hareketle bu rakamları yeterli bulmamız mümkün değildir" dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek adına yeni bir uygulama hayata geçirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan sürücü kurslarındaki usta öğretici 218 kişiye güvenli sürüş ve güvenli eğitim konulu bilgilendirme semineri verildi. Proje çerçevesinde kazaların oluş şekilleri ve sık yapılan kural ihlalleri anlatıldı. Trafik Şube Müdürü Okan Tekin tarafından salonda bulunan eğitmen ve polis ekiplerine detaylı bir sunum anlatıldı. Sunumun içerisindeki bilgiler yer yer videolar gösterilerek de desteklendi. Sunumun ardından İzmit ilçesinde en sık kaza yaşanan bölgelerden biri olan Ömer Türkçakal Bulvarında sürücü kursu eğitmenlerine uygulamalı anlatım yapıldı. İlk etapta İzmit ve Başiskele ilçelerinde verilen eğitim Kocaeli genelindeki toplam 845 motorlu taşıtlar sürücü kursları usta eğitmenlerine verilecek. Yapılan uygulama dron ile havadan da görüntülendi.

“Geçen yılla mukayese edildiğinde ölümlü kazalar yüzde 30 azaldı”

İl genelinde geçen yıla oranla bu yıl ölümlü kazaların yüzde 30 azaldığını fakat bu azalmanın yeterli olmadığını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, “Olağanüstü bir gayretle polisi ilgilendiren her alanda olduğu gibi trafik denetlemelerinde de 2021 ile 2022 mukayese edildiğinde çok ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Ancak bu artışların denetimine rağmen ölümlü kazalar olduğu da bir gerçek. 2021 ile 2022 mukayese edildiğinde ölümlü kazalarda yüzde 30 oranında bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ancak bizim için trafikte kaybedilen bir canın bile çok fazla olduğu gerçeğinden hareketle bu rakamları yeterli bulmamız mümkün değildir. Kazaların oluşumları incelendiğinde, analiz edildiğinde, kazaların temel sebebinin en önemlilerinin yüzde 97 oranında insan unsurundan kaynaklandığını görüyoruz. Kazalarda hayatını kaybedenlerin de yüzde 46.7'sinin sürücüler olduğunu görüyoruz. Bu oranlar bize sürücülerin eğitimine çok büyük önem vermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Projeyle vurgu yapmak istediğimiz temel hadise; sürücülerin hayatın her alanında, her ortamında sürüş kabiliyetlerini geliştirmek, reflekslerini, direksiyon hakimiyetlerini geliştirerek sadece kendi araçlarına hakimiyetlerinin yanında akan trafiği de doğru okuyacak donanımlara sahip olmalarını sağlamak. Bu suretle önceden olabilecek kazaları hissederek, görerek tedbir alma noktasındaki reflekslerini geliştirmek üzerinedir” diye konuştu.