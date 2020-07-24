Kocaeli'de onlarca kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde yapılan operasyonlarda onlarca kilogram açık kıyılmış tütün ve binlerce adet makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde bulunan 4 iş yerinde kaçak sigara üretilip satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda iş yerlerinde yapılan aramalarda, 24 paket gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile 10 paket nargile tütünü, içi doldurulmuş vaziyette 52 bin 200 adet makaron, 122 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Adreslerde ekipler tarafından ele geçirilen ürünlere ekipler tarafından el konulurken, 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 4 iş yerine de idari işlem uygulandı.