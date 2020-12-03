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Kocaeli'de ormanlık alana gizlenmiş 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu ormanlık alana gizlenmiş halde 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu ormanlık alana gizlenmiş halde 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İzmit ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ormanlık araziye saklanmış vaziyette 2 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğu belirlenen N.S. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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