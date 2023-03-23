Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, eşi ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Y.D. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 3 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.