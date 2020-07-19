Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Bariyerlerin kesilerek aracın çıkarıldığı kazada yara almadan kurtulan küçük kız ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza 10.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. idaresindeki 34 DP 7601 plakalı Honda marka otomobil, D-100 Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol ile otobüs duraklarını ayıran refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere saplanan otomobilde bulunan sürücü Metin A. ile Serap A. araç içinde sıkışarak yaralandı. Otomobilin arka kısmında bulunan ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtan çıkarılarak olay yerine gelen yakınlarına teslim edilen küçük kız, kazanın şoku ile gözyaşlarına boğuldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada çelik bariyerlere saplanan otomobil ile itfaiye ekiplerince bariyerin kesilmesi sonucu bulunduğu yerden çekildi. Çekiciye yüklenen araç kaza alanından kaldırılırken, kaza nedeniyle yoğunluk oluşan D-100 karayolunda trafik normale döndü.