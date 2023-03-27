İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle otomobil istinat duvarına çarptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 35 AZU 976 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün bir anda hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü S.K. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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