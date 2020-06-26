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Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına uçması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına uçması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gebze ilçesi Muhallimköy Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram C. idaresindeki 41 AEK 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak su kanalına yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram C. ve Yunus B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine göre intikal eden ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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