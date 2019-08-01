Kocaeli'de otomobile arkadan çarpan cip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde önündeki otomobile çarpan cipin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece 23.50 sıralarında Kartepe İstasyon Mahallesi Köseköy tünel üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 41 FM 066 plakalı cip, Köseköy Tünel üstü Ankara istikametinde önünde seyir halinde olan 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks cip bariyerleri aşarak refüjde ters döndü. Kazada cipte bulunan 1 kişi hayatını kaybederken iki araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada araçlardan yaralı olarak çıkan şahıslardan bazıları sinir krizi geçirerek çevredekiler ile gerginlik yaşadı. Polis ekiplerinin güçlükle yaralıları sakinleştirdiği kaza alanında ambulansa alınan 3 yaralı Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden şahıs ise polis ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze aracına alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.