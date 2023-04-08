Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 41 H 1251 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmekte olan Y.Ç.'ye çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.