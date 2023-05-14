İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli'de oy verme işlemleri başladı

Toplamda 1 milyon 515 bin 27 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli’de oy verme işlemleri için vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandıklara akın etti.

Toplamda 1 milyon 515 bin 27 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'de oy verme işlemleri için vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandıklara akın etti.


Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimli için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başlarına toplandı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Kocaeli'de toplam 644 sandık bölgesinde 1 milyon 515 bin 27 seçmen oy kullanacak. 12 ilçede toplam 4 bin 319 sandık kurulacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.