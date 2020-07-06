İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de panelvan aracın tavanında 375 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde Narkotik ekiplerince durdurulan temizlik maddesi yüklü panelvan minibüsün tavan kısmına zulalanmış halde 375 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaşılan bir aracı takibe aldı. Uzun süren takibin ardından panelvan minibüsün Kocaeli sınırına girdiğini belirleyen ekipler, aracı İzmit TEM Oyotolu geçişinde durdurdu. Durdurulan temizlik maddesi yüklü araçta narkotik köpeği Alfa ile arama yapan ekipler, köpeğin aracın tavan kısmına yoğunlaşması sonrasında tavanı sökmeye başladı. Kesici aletlerle aracın tavanında delik açan ekipler, tavanın içinde zulalanmış halde eroin maddeleri olduğunu belirledi.


Aracın tavanına çıkan ekipler, tavan arasına zulalanmış 718 paket halinde 375 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Araçtan indirilen paketlerin içerisinde inceleme yapan ekipler, paketlerde eroin olduğunu tespit etti. Operasyonda araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.