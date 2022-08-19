İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de PKK/YPG'nin üyesi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de terör örgütü PKK/YPG’nin mensubu olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'nin mensubu olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin mensubu olduğu belirlenen M.A.'nın evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. M.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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