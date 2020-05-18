İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de plajlar yaza hazırlanıyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlar, yapılan temizlik çalışmaları ile yaz mevsimi için hazırlanıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlar, yapılan temizlik çalışmaları ile yaz mevsimi için hazırlanıyor.


Kocaeli'nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, sıcak aylarda vatandaşların ilgisini çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sene korona virüs salgını nedeni ile yoğunluk yaşanmaması öngörülse de plajlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kandıra sahillerindeki mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu kadınlar plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.


Yapılan çalışmalar kapsamında plajların kum ve çöp temizliği yapılıyor. Kontrolleri ve bakımları yapılan soyunma ve duş kabinlerinin kurulumu gerçekleştiriliyor. Ayrıca plajlarda bakım gerektiren sosyal donatılarda da onarımlar yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerdeki plajlarda da bakım ve temizlik yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.