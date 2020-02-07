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Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 765 şişe kaçak alkol çıktı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 765 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 765 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kaçak alkol taşıdığı belirlenen bir araca operasyon düzenlendi. Başiskele ilçesinde durdurulan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda 765 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan C.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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