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Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait objeler ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 yüzük, 9 bilezik ve 34 tarihi obje ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 yüzük, 9 bilezik ve 34 tarihi obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. ve B.K. isimli şüphelilerin üst aramalarında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 yüzük, 9 bilezik, bir mühür ve 34 tarihi obje ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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