Kocaeli'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Kocaeli'nin sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini düşmesi D-100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi sahil kesiminde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.