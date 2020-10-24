İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Kocaeli’nin sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini düşmesi D-100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini düşmesi D-100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.


Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi sahil kesiminde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.