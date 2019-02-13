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Kocaeli'de şafak vakti terör operasyonu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de TEM ve Özel Harekat ekiplerince şafak vakti yapılan opersyonlarda terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP İl eş başkanında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de TEM ve Özel Harekat ekiplerince şafak vakti yapılan opersyonlarda terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP İl eş başkanında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli'de terör örgütü sempatizanlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre terör örtüğü PKK propagandası ve sempatizanlığı yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Hakerat polislerinin de katıldığı operasyonlarda Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda aralarında HDP il eş başkanı L.A.'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyale el konuldu.

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