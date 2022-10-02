İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli’de sağanak başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak başladı.


Kocaeli'nin birçok ilçesinde sağanak etkili oluyor. Yağışın etkisini iyice artırması üzerine bazı vatandaşlar şemsiyelerinin altında korunurken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şiddetli yağış ile birlikte bazı yollar sular altında kaldı. Yetkililer, gerçekleşebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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