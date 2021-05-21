İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, trafikte yoğunluk oluşturdu. Sokakta olan vatandaşlar ise yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, beklenen yağmur Kocaeli'de etkili oldu. İzmit ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı kısa süreli olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina diplerine kaçarken, trafikte ise yer yer yoğunluklar oluştu. Yağmurun dinmesi sonrasında vatandaşlar sığındıkları yerlerden çıkarak yollarına devam etti.

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