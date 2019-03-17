Kocaeli'de sahil yolları aydınlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma Ve Mekanik İşler Şubesi Müdürlüğü tarafından Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahillerinin aydınlatma işlerini yaptı. Bu kapsamda Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi'nde 200 metrelik, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda ise 300 metrelik sahil yürüyüş yolunu led ışıklarla aydınlattı.

Kentin her noktasında hizmetlerini aralıksız sürdüren ve kenti aydınlatmaya da önem veren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahillerini led ışıklarla süsledi. Darıca Millet Bahçesi'nde yaklaşık 200 metre olan sahil yürüyüş yolunda, 65 adet alüminyum görsel aydınlatma direği, mavi ve beyaz led aydınlatma armatürleri ile taş duvar iç kısımlarına 15 adet walwasher kullanarak aydınlatma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi aynı zaman da Ömer Türkçakal Bulvarı'nda sahil düzenlemesi gerçekleştirdi. Sahil düzenlemesi kapsamında 110 adet aydınlatma direğinde ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamış olan aydınlatma armatürlerini, yeni sistem led aydınlatma armatürleri ile değiştirdi. Yaklaşık 3 bin metrelik sahil yolunda değiştirilen armatürler, daha aydınlık ve şık bir görünüm sağladı.