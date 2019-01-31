Kocaeli'de şahıslar tartıştıkları çifti tüfekle yaraladı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki şahıs, tartıştıkları çifti tüfekle yaraladı.

Olay, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecnun Tonguç ve eşi Miyaser Tonguç, bilinmeyen bir nedenle Fikret Ö. ve Volkan Ö. ile tartışmaya yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, yanlarındaki tüfekle Mecnun Tonguç ve eşini yaraladı. Olay sonrası Fikret Ö. ve Volkan Ö. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çift, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.