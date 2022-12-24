İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de sahte alkole geçit yok

Jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde İstanbul’dan Kocaeli’ye 100 litre yüklü miktarda bandrolsüz alkol getiren şahsa operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde İstanbul'dan Kocaeli'ye 100 litre yüklü miktarda bandrolsüz alkol getiren şahsa operasyon düzenledi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde yılbaşı öncesinde sahte alkollerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.K. (38) isimli şahsın İstanbul'dan getirdiği sahte etil alkollere el koymak için operasyon düzenledi. M.K.'nin aracında yapılan aramada bagaj kısmında 100 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Ürünlere el konulurken şahısla ilgili inceleme başlattı.

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