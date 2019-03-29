Kocaeli'de seçimlerin güvenliği için 4 bin 799 personel görev yapacak

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de yerel seçimlerin güvenliğini sağlanması için 4 bin 799 güvenlik personelini görev yapacak.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 31 Mart Yerel Seçimler için alınacak güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Valilik toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasına Vali Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve basın mensupları katıldı. Toplantıda il genelinde 4 bin 221 sandıkta toplam 1 milyon 350 bin 725 kişinin oy kullanacağını söyleyen Vali Aksoy, seçim güvenliğinin sağlanması adına 4 bin 799 güvenlik personelinin görevde olacağını belirtti.

Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında olası elektrik kesintilerine karşı seçim günü ve öncesinde kent genelinde kazı çalışmalarının yapılmayacak. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması adına kentte yüklenici firma tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade eden Vali Aksoy, belirlenen alanlarda jeneratörler hazır hale getirildiğini söyledi. Aksoy, sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapılması, bilişim sistemlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışılması, siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin görevde olacağını dile getirdi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy son olarak şu ifadeleri kullandı: “Sandıkların teslim edileceği l ve ilçe seçim kurulu bölgelerinde tüm önlemler alındı. Seçim sonuçlarının açıklanması le birlikte sevinç ve üzüntülerin abartılı olmaması ve sıkıntı çıkmaması için önlemlerimizi alacağız. Demokrasiye inanan bir ülkeyiz. Sandıkta çıkan sonuca herksin saygı göstermesi demokrasin bir gereğedir. Sandıktan çıkan sonuç halkın iradesidir. Bu iradeye herkesin saygı duyacağına inanıyoruz.”