Kocaeli'de şehit ailesi ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler Kocaeli Valiliği tarafından gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim töreninde bir araya geldi. Törene Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Balaban tarafından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demir'in 3 yaşındaki oğlu Çağan Cemal Demir'e, Şehit Deniz Sahil Güvenlik Sözleşmeli Motor Er Alper Al'ın babası Mehmet Al'a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın babası Erol Ağçay'a, Gazi Topçu Er Mustafa Konuk'a ve Gazi Piyade Er Uğur Özcan'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Takdim sonrasında konuşan Balaban, “Sayın Cumhurbaşkanımız adına vermiş olduğumuz övünç madalyalarını alan şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde bu günlere ulaştık. Onlar canlarını, kanlarını, bu vatanı, bu milleti, bu bayrağı ve ezanı yaşatmak için verdiler. Kendilerine tevdi ettiğimiz vatan görevlerini yaparken şehit düştü, gazi oldular. Onlar, emanetlere en güzel şekilde sahip çıkıp cevabını verdiler. Ey kıymetli şehitlerimiz, değerli gazilerimiz bu gün de sizlere minnettarız. Bu emanete de milletçe sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize nice mutlu ömürler diliyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında iftar yemeği ile sona erdi.