Kocaeli'de sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

Kocaeli'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Hava sıcaklıklarının 31 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlarda ve sahilde yoğunluk oluşturdu. Havaların ısınmasıyla sahilin kalabalıklaştığını söyleyen Polat Gönültaş, "Sıcak yakıyor ve nem var. Bence hava bundan sonra hep böyle sıcak gider. Hava iyice açıldı. Kar, kış, yağmur geçti. İnsanlar yeni yeni sahillere akın etmeye başlıyor. Yeni yeni kalabalıklar başlıyor. İnsanlar evde sıkıldı" dedi.

"İnşallah bir an önce kış gelir"

Sıcak havanın kendisini bunalttığını ifade eden Batuhan Gülbak ise, "Aşırı derecede sıcak var. Geçen yaz askerlik dolayısıyla tatile gidememiştim. Bu yaz da gidemedim. Bunaltıcı bir sıcak var. İnşallah bir an önce tekrar kış gelir" diye konuştu.