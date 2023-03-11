İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de şiddetli lodos pazar yerini dağıttı

Kocaeli’de etkili olan lodos sebebiyle pazar çadırları uçtu, sebze ve meyveler yerlere döküldü.

Kocaeli'de etkili olan lodos sebebiyle pazar çadırları uçtu, sebze ve meyveler yerlere döküldü. Pazarcılar uçan çadırlarını korumak için seferber olurken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve lodos uyarılarının ardından beklenen yağış Kocaeli'de etkili oldu. Lodos sebebiyle Gebze'de halk pazarında çadırlar uçtu, tezgahta bulunan sebze kasaları devrildi. Çadırlarını korumak için seferber olan pazar esnafı, zor anlar yaşadı.

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