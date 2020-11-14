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Kocaeli'de silah fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silah fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın, saat 18.45 sıralarında Gebze İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan silah fabrikasının depo kısmında çıktı. Depo kısmında yoğun dumanlar yükseldiğini gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçeleri ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.

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