Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, İstanbul'dan gelen bir araçta 7 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde silah kaçakçılarının İstanbul'dan Kocaeli'ye silah sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, silah sevkıyatının yapılacağı aracın plakasını tespit etti. Ekipler tarafından araç takibe alındı. Gebze içesi Mollafenari bölgesinde düzenlenen operasyonla araç durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından araçta yapılan aramalarda 7 adet tabanca, tabancalara ait 7 adet şarjör ile 28 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D., B.Ç. ve T.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.