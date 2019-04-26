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Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 28 gözaltı

Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçaklığını yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kaçak silah satışı yapan 28 şüphelinin yakalanması için Körfez, Derince, İzmit ve Karatepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi


28 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, değişik çap ve markalarda 8 adet tabanca, farklı silahlara ati 27 adet tabanca şarjörü, farklı çap ve markalarda 142 adet fişek, 6 adet kurusıkı tabanca, 109 adet kurusıkı fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Şahıslardan 8'i tutuklandı


Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.E., S.Ç., O.G.S., R.S., Y.Ş., M.B., U.Ö., T.K., E.O., M.K. ve Ö.Ç. isimli şahıslar Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Z.E., S.Ç., O.G.S., R.S., Y.Ş., M.B., U.Ö. ve T.K.'nin tutuklanmasına karar verilirken, E.O., M.K., ve Ö.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 17 şahısın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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