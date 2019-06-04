Kocaeli'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli'de etkili olan gök gürültülü sağanak öncesinde gökyüzünü şimşekler aydınlattı.

Kocaeli'de gök gürültü sağanak etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Etkili olan yağmurda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.