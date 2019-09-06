Kocaeli'de sinekle mücadele devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasineklerin üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlanıyor. Yerleşim yerleri ve mahalleler ise 3 günlük periyodlar halinde ilaçlanıyor.

Ekipler tarafından 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet atv 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahalede yapılıyor. Vektörle mücadele yılın 12 ayı kesintisiz devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekiplerince İzmit Merkezde yapılan çalışmalar kapsamında Kuruçeşme Fatih ve Hatipköy mahallelerinde, Bekirdere'de Erenler ve Tavşantepe mahallelerinde, İzmit 28 Haziran, Topçular mahallesi, Seka Park, Fuar içi ve Yürüyüş Yolunda ilaçlama yapıldı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar oluşmaması adına vatandaşların kova, bidon, lastik, varil gibi yerlere de su biriktirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söylediler.