Kocaeli'de sokak hayvanları unutulmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Sokak hayvanları ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanlarına soğuk havalarda su ve mama takviyesi yapılıyor. Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo mama dağıtıldı.

Kediler için sokak aralarına ve sokaklarda bulunan kedi evlerinin önlerindeki mama kaplarına yem bırakıldı. Çalışmalar kapsamında ağaçların etrafına ise kuşlar için yem atıldı.