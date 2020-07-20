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Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurulan vatandaş yaralandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. (31) isimli bir vatandaş henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı bulvarda kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Kurşunun isabet ettiği M.C. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.C., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise M.C.'yi vuran şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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