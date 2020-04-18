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Kocaeli'de sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli’nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'da başlayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala vatandaşlar, evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasının ardından Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Ekmek, su ve tüp satışının yapıldığı yerler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli'nin İzmit merkezindeki işlek caddeler yerini sakinliğe bıraktı. Boş kalan cadde ve sokaklarda ise güvenlik güçleri, kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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