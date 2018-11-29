Kocaeli'de, “Sömürgecilik” konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında, “Batının Karanlık Düzeni: Sömürgecilik” temalı söyleşi yapıldı. Süleyman Demir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Erem Şentürk yaptı. Programda konuşan Prof. Dr. Azmi Özcan, Batının sömürüleri karşısında mücadele etmenin önemine değinerek, Avrupalıların sömürüyle dünyaya sahiplik etmeye çalıştıklarını belirtti. Bir diğer katılımcı, Siyaset Bilimcisi Savaş Şafak Barkçin ise sömürge tarihinden örneklerler vererek sömürge mantığının işleyişine dikkat çekti.

Prof. Dr. Azmi Özcan ve Siyaset Bilimcisi Savaş Şafak Barkçin'in katıldığı ve katılımın yoğun olduğu programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan'da katıldı. Birilerinin dünyayı sömürmeye çalıştığını ve buna karşılık yarının sahiplerinin bugünün gençleri olduğunu vurgulayan Azmi Özcan, “Amerika ve Avrupa haritada yokken, dünyanın sahibi Müslümanlardı ve dünyada haksızlık çok azdı. Avrupalıların denize açılmasıyla tarih bizi sürgün etmeye başladı.Her yeri sömürdüler ve hiç ummadıkları bir servet buldular, birbirlerine düştüler. Pozitivizm diye bir şey çıktı ve dünya tamamen Avrupalıların oldu. Öyle bir sistem olacak ki, dünyayı onların tarlası yapacak. Ülkeleri öyle bir hale getirdiler ki deri renkleri yerli olmasına rağmen, ‘Afrikalı adam Avrupalı' oldu. Memleketin her yerinde Avrupai okullar açıldı. Anne babalar çocuklarını bu okullara teslim ettiler. Öyle bir nesil oldu ki deri renkleri Hintli olmasına rağmen aklı-fikri Avrupalı olan bir insan tipi yetişti” dedi.

Programda konuşan bir diğer panelist Siyaset Bilimcisi Savaş Şafak Barkçin ise sömürgeciliğin kökeninin unutulmaması gerektiğinin altını çizerek sömürü mantığının çok eski dönemlere dayandığını belirten Barkçin, “Sömürgeciliğin kökenini unutmayalım,Müslümanlar neden sömürgeci olmamış hiç düşündünüz mü? Ya da batılılar neden sömürgeci.

Sömürü mantığının tek açıklaması sömürgecilerin kafir olmasıdır. Mesela Japon sömürgeciler de var, batılı değiller ama sömürgeci olmuşlardır. Batılılar veya Müslüman olmayanlar, Allah'tan kopuk oldukları için sömürü mantığını benimsemişlerdir. İnsanlıktan kopmuşlar ve dolasıyla asıl sömürülenler kendileridir. Afrika'da insanların ruhları çalınmış bunu batılılar yapmış. Batılıların özenilecek bir tarafı yok, tam tersi onların bizden öğrenecek çok şeyi var. Muhabbet, sevgi ve saygı gibi kavramları yok etmişler” diye konuştu.

Programın sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan katılımcılara çiçek takdim etti.