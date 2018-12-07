Kocaeli'de spor kulüplerine bisiklet hediye edildi

Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda Kocaeli ve Türkiye'yi temsil eden spor kulüplerine Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gönderilen bisikletler, Kocaeli Valiliğinde teslim edildi.

Kocaeli'de faaliyetlerini sürdüren, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kenti ve Türkiye'yi temsil eden spor kulüplerinin daha iyi koşullarda hazırlık yapmaları amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet hediyesi ile desteklendi. Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törende bisikletler, Vali Hüseyin Aksoy tarafından kulüplere teslim edildi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen törene Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Kocaeli Brisaspor (İzmit Spor) Kulübü, Gebze Bisiklet Kulübü, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile Kocaeli Performans41 Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünün yöneticileri ile sporcuları katıldı. Bisiklet desteği ile kulüpleri ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, “Bisiklet sporunun yaygınlaşması, ulusal ve uluslararası alanda başarılarımızın daha üst noktaya çıkması hepimizin ortak arzusudur. Bu yönde faaliyette bulunan bütün spor kulüplerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun bir ayağının Kocaeli'de düzenleneceğini hatırlatan Aksoy, “Önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 16-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Kocaeli ili de bu etkinlik kapsamı içerisinde yer alacak illerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda İstanbul'dan başlayarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve tekrar İstanbul'a giden bir güzergah kapsamında ilimizde yer alacak. Bu da bisiklet sporunun daha fazla benimsenmesine katkı sunacaktır. Emeği geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” diyerek bisikletleri kulüp yetkililerine teslim etti.