Kocaeli'de su zamları 3 ay ertelendi

Dünya genelinde etkili olan korona virüse karşı önlem çalışmalarının sürdüğü Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara ekonomik destek açıklaması geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi de etkisi altına alan ekonomik daralma ve küresel salgın korona virüse karşı önlemler ile vatandaşlara kolaylıklar sağlamak amacıyla yürürlüğe girmesi beklenen su zamlarını 3 ay daha erteledi.

Karar ile Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlayan korona virüs ile mücadelede önemi artan su kullanımı konusunda vatandaşların temizliklerinde düzenli ve kesintisiz suyu kullanmaları için borcu bulunan abonelerin ise sularının kesilmemesi kararı alındı.

Koronavirüs ile mücadele etmek için İSU önlemler için birçok karar daha aldı. Kocaelililere gece gündüz demeden hizmet eden İSU, çalışanlarının sağlığını korumaya öncelik verdi. Bu önlemler doğrultusunda suyun kesintisiz akması, atıksuların toplanıp arıtılması için gerekli düzenlemeler yaptı. İnsanlığın felaketine neden olacak ölçekte olan küresel salgın koronavirüse karşı insanlarımız, sağladığımız temiz ve arıtılmış suyu içebilir ve her türlü ihtiyaçlarında gönül rahatlığı ile kullanabilir.

İSU ayrıca, Kocaeli'de 2 milyona yaklaşan nüfus ve 830 bin aboneye, faturalarında ödeme kolaylıkları sağlamak için de çalışmalar yaptı. Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını düşünerek alınan kararlar doğrultusunda aboneler, evlerinden dışarı çıkmayarak internette uzaktan ödeme sistemleri üzerinden ödeme işlemlerini yapabilecek. Bu kapsamda aboneler faturalarını; kurumun İSU'nun internet sitesindeki sanal şube ile ilçe Şube Müdürlükleri'nde bulunan kiosk cihazlarından ayrıca, cep telefonlarından İSU Mobil uygulamasını indirerek ödeme yapabilecek.