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Kocaeli'de sürücüler, emniyet kemerinin önemini tepetaklak olunca anladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir AVM içinde kurulan simülasyona binen sürücüler, 360 derece dönen cihazda tepetaklak olarak emniyet kemerinin önemini anladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir AVM içinde kurulan simülasyona binen sürücüler, 360 derece dönen cihazda tepetaklak olarak emniyet kemerinin önemini anladı.


Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatabilmek için etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahsis edilen emniyet kemeri simülasyon aracı, alışveriş merkezinin kapsının önüne yerleştirildi. Emniyet kemeri kullanımına farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen etkinlikte, alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşlar, simülasyon aracında kaza sırasında emniyet kemerinin işlevlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.


Kaza anını temsilen 360 derece dönen araca binen vatandaşlar, emniyet kemerinin kendilerini nasıl koruduğunu deneyimledi. Simülasyon aracındaki uygulama sonrasında emniyet kemerinin çok önemli önemli olduğunu hatırlama fırsatı bulduklarını ifade ederek, yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirtti. Yaklaşık 5 saat süren etkinliğe yüzlerce vatandaş katılım gösterdi.


Öte yandan, etkinlikte çocuklara kırmızı düdük ve trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

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