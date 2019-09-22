Kocaeli'de 'Süslü kadınlar' çevre için pedal çevirdi

Kocaeli'de bir araya gelen 'Süslü kadınlar' Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde egzoz salınımının zararına dikkat çekmek amacı ile kent merkezinde pedal çevirdi.

Avupa Hareketlilik Haftası kapsamında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde Kocaeli'de 7'ncisi düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinde yaklaşık 100 kadın İzmit Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi. İzmit ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda buluşan kadınlar egzoz salınımın zararına dikkat çekmek amacı ile kent merkezinde bisiklet turu attı. Renkli kıyafet ve süslü bisikletleri ile bisiklet turu atan kadınları gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren tur, İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

“Bugün yollarda bizim kahkahamız olacak”

Tur öncesinde kadınlar adına konuşan Müjgan Sevgier, doğa için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Gururluyuz. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Doğayı kirleten biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk, nasıl durduracağız düşünmemiz gerekir. Bizim de bisiklete binerek buna katkımız olabilir. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Biz, günlük kıyafetimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık. Biz Kocaeli'de bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı, yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahamız olacak. Kadınız, görünür olmak istiyoruz” dedi.