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Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda bin 39 sikke ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda bin 39 sikke ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda bin 39 sikke ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gebze ve Çayırova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Takip sonrasında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen D.Ş., E.D. ve M.A.C. adlı şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ikametlerin çeşitli yerlerine plastik kutulara saklanmış halde bin 39 tarihi sikke ele geçirildi.


Tarihi eserlerle el koyan polis ekipleri, 3 şahsı gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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