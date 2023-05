Kocaeli'de tarihi figürlerin de yer aldığı orotoryo gösterisi

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen programda lise öğrencileri günün anlam ve önemine vurgu yapmak adına tarihi figürlerin de yer aldığı orotoryo gösterisi düzenledi. Büyük beğeni toplayan gösteri zaman zaman duygu dolu anlara da sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli'de de kutlamalarla başladı. Sabah saatinde ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer tarafından İzmit'te bulunan Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemi için program düzenlendi.

Gençler ödüllerine kavuştu

Program çerçevesinde çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler de ödüllerine kavuştu. Liseler arası resim yarışmasında ilk 3'e giren öğrencilerin ödüllerini Vali Seddar Yavuz, şiir yarışmasında ilk 3'e giren öğrencilerin ödüllerini Garnizon Komutanı Tuğamiral Turan'dan, kompozisyon yarışmasında ilk 3'e giren öğrenciler ise Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan teslim aldı.

"19 Mayıs ruhunu aynı heyecanla yaşatacak olan bu ülkenin gençliğidir"

Günün anlam ve önemine dair kürsü konuşması yapan İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, "Bir milletin bağımsız bir iradeyle yükselip gelişmesinde, toplumsal haraketlilikte, aklın ve bilimin öncelenmesinde, o milletin genç dimağlarına verilen kıymetin büyük önemi vardır. Sosyolojik olarak gençlik, toplumun belkemiğini oluşturan toplumsal bir unsurdur. Ülkenin bağımsızlık mücadelesinde, bir olma, diri olma mücadelesinde gençler her zaman ön saftadır. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesinin başlangıç günü olan 19 Mayıs 1919 tarihini gençlere bayram olarak hediye etmiştir. 19 Mayıs ruhunu aynı heyecanla yaşatacak olan bu ülkenin gençliğidir. Bizler de daha güçlü bir Türkiye için gençlerimize güveniyoruz. Onların bu topluma ahlaklı, cesur, akıl ve bilimi rehber edinmiş; gerek ulusal ve uluslararası her türlü mecrada, ülkemizin bayrağını her daim dalgalandıran onurlu vatan evlatları olmaları için gayretli bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

Unutulmamak üzere hatırlattılar

Ödül takdimi ve konuşmaların ardından Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği orotoryo sahnelendi. ‘Hatırlıyor ve Hatırlatıyoruz' adı verilen orotoryo gösterisinde birçok tarihi figür de öğrenciler tarafından sergilendi. 19 Mayıs'ın önemine vurgu yapmak adına Dursun Kaptan, İsmail Hakkı Durusu gibi tarihi figürler izleyicilere hatırlatıldı. Müzik ve şiirlerin de yer aldığı bölümler oynanırken, salonda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Katılımcılar

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.