Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketlere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen ürünlerin satıldığı tespit edildi. Kontrollerde, raf ömrü geçen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletmeler hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, marketlere yönelik fiyat kontrollerinin de yapıldığı denetimlere devam edileceğini kaydetti.