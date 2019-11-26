Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde “Senin yüzünden ceza evine girdim” diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Kasım tarihinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ‘Yaralama' suçundan tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olan M.E. iddialara göre, mahkemede aleyhinde B.B.'nin evine gitti. “Senin yüzünden ceza evine girdim” diyen M.E. ile B.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında tabancasını çıkartan M.E., B.B.'ye defalarca ateş etti. Kurşunlardan ikisinin isabet ettiği B.B. kanlar içinde kalırken, M.E. olay yerinden otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kayıplara karışan M.E. adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve B.B. nedeniyle ceza evine girdiğini ifade eden şahıs Gölcük Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.