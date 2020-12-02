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Kocaeli'de tedbirlere uymayan 213 kişiye ceza yağdı

Kocaeli’de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 213 şahıs ve 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 213 şahıs ve 1 iş yerine idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı.


Kocaeli'de il genelinde uygulanan korona virüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetim ve kontroller devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde kontrollerde 17 bin 741 şahıs sorgulanırken bin 586 iş yeri denetlendi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 122 şahsa ve 1 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 58 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 şahsa idari para cezası uygulandı. Toplamda 213 kişiye ceza kesilen denetimlerde, polis ekiplerince yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı.

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