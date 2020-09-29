Kocaeli'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde silahlar, çok sayıda senet ve borçluların yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik şikayetlerin artması sonucu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve takip sonrasında tefecilik yaptığı belirlenen 8 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, borçluların isimlerinin yazılı olduğu 9 adet ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 35 adet boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 10 gram esrar, 30 adet çek, 2 adet tapu, 1 adet boş senet koçanı, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ve 100 bin TL nakit para ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.