İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de tekne alabora oldu, kayıp 1 kişi aranıyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize açılan tekne alabora oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize açılan tekne alabora oldu. Denize düşen 2 kişiden biri kurtarılırken, diğeri ise aranıyor.


İddiaya göre, M.K. ile arkadaşı İ.B. balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin alabora olması neticesinde iki arkadaş suya düştü. M.K. balıkçılar tarafından kurtarılırken, İ.B. suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.B.'nin bulunması için ise arama çalışmaları başlatıldı.

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