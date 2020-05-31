Kocaeli'de terhis olan askerler evlerine dönüyor

Kocaeli'de terhis edilen askerler, otobüs terminaline gelerek memleketlerine gitmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen terhis işlemleri başladı. 18 Mayıs'tan itibaren görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutulan askerler, bugün terhis edilmeye başlandı. Kocaeli'de terhis edilen askerler de evlerine dönmek için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelmeye başladı. Kendileri için hazırlanan seyahat belgeleri ile otobüs terminaline getirilen askerler, otobüs bileti alarak evlerine döndü. Ailelerine kavuşmanın heyecanını yaşayan askerler, evlerine döndükleri için mutlu olduklarını söylediler.

“Hem ailemi hem de sivil hayatı özledim”

Terhis işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Gaziantep'e dönen Onur Utku Balcı, “Askerliğimiz 1 ay uzadı. 1 ay daha fazladan askerlik yaptık. İçeride süreç biraz zor geçti ama hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Bu devletin bizim için aldığı bir tedbirdi. Geç oldu ama güç olmadı. İlk başta biraz psikolojik olarak problem yaşadık ama sonradan alıştık. Şimdi bir mutluluk var. Hem ailemi hem de sivil hayatı özledim. Herkesi Allah ailesine kavuştursun” dedi.

“Evimize döndüğümüz için mutluyuz”

Memleketine dönen Ertaş Hamsan ise mutlu olduğunu ifade ederek, “Evimize döndüğümüz için mutluyuz. 7 aydan sonra eve dönüyoruz. Sağlık önlemleri nedeni ile fazla dışarı çıkamadık. 38 gün daha fazladan askerlik yaptık. Evi özledik. Ama sağlık içindi. Bazı önlemlerin alınması gerekiyordu. Hem ailem hem biz de özledik” diye konuştu.